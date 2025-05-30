名古屋鉄道、名鉄都市開発、日本生命、近畿日本鉄道および近鉄不動産の5社が、共同で進める「名古屋駅地区再開発計画」の事業化を決定したと発表しました。この計画は、リニア中央新幹線の開業を一大契機と捉え、名古屋駅を世界に冠たる「スーパーターミナル・ナゴヤ」へと進化させることを目指す壮大なプロジェクトで、新たなランドマークとなる複合ビルが建設されます。中部圏初進出となるハイアットの最高級ライフスタイルホテ