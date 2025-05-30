仮想現実（VR）に観客を没入させる映画への需要の高まりが市場を推進すると予想されています（写真：Yellowdesign／PIXTA）実は今、世界の映画市場でハリウッドが陰りを見せる一方、日本映画は興行収入で過去最高を記録し、国内外で存在感を増しています。なぜ今、日本映画はこれほどまでに好調なのか？その背景には、国際情勢や業界構造、そして日本独自のヒットの仕組みが複雑に絡んでいます。本稿では和田隆著『映画ビジネス