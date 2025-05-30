「僕は古古古米でいい」――2025年5月25日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレに朝日系）で、金曜コメンテーターの長嶋一茂さん（スポーツプロデューサー）はいう。「神経を集中させて違いを見極めようとしたが・・・」この日も番組では放出備蓄米の話題を取り上げた。レギュラーコメンテーターの玉川徹さんは前日に2021年産の備蓄米（古古古米）を農水省で試食した。2024年産米と比べて若干香りが違うと感じたが、「それも