30日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日清算値比450円安の3万7960円で取引を終えた。出来高は4万3199枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万7965.1円に対しては5.1円安。 株探ニュース