30日15時45分、TOPIX先物期近2025年6月限は前日清算値比10.5ポイント安の2797.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万4351枚だった。この日のTOPIXの現物終値2801.57ポイントに対しては4.07ポイント安。 株探ニュース