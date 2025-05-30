30日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年6月限は前日清算値比2ポイント高の743ポイントで取引を終えた。出来高は4081枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値745.24ポイントに対しては2.24ポイント安。 株探ニュース