30日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年6月限は前日清算値比3.5ポイント安の1734ポイントで取引を終えた。出来高は794枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1736.74ポイントに対しては2.74ポイント安。 株探ニュース