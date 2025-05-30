マナック・ケミカル・パートナーズ [東証Ｓ] が5月30日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常損益が3.6億円の黒字(前期は2.7億円の赤字)に浮上する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社が「2025 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表した2025 年５月14 日時点においては、米国関税措置等未確定要素を踏まえ、適正