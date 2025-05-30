米ＡＩ企業アンスロピックを率いるダリオ・アモデイＣＥＯ/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）学者やエコノミストらは長年にわたり、人工知能（ＡＩ）の急速な進展が雇用の大量喪失を引き起こし、世界経済に甚大な影響をもたらすと警鐘を鳴らしてきた。今やそうした懸念の声が、当該分野の企業からも寄せられる状況となっている。２９日、米ＡＩ企業アンスロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（ＣＥＯ）はＣ