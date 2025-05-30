韓国の俳優パク・ボゴムが、6年ぶりとなる日本単独ファンミーティング『PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR［BE WITH YOU］ IN JAPAN』を開催することが決定した。【画像】Netflixシリーズ『おつかれさま』フォトギャラリー同公演は7月26日、27日の2日間にわたり、横浜・ぴあアリーナMMにて開催される。日本での単独公演は、2019年に行われたアジアツアー『Good Day』以来、6年ぶりとなる。俳優として数々の話題作に出演しな