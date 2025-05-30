「Venue101」 週末の夜を彩るNHKの音楽番組「Venue101」。5月31日（午後11時00分〜）放送回は、新しい学校のリーダーズ、Omoinotake、≠MEの人気アーティスト３組が登場する。番組初登場の新しい学校のリーダーズは、結成10周年を迎えて世界的な人気を誇る4人組。これまでの道のりを振り返るエピソードや、彼女たちにとって大切なキーワード「常識からはみ出しても我が道を行く」が込められた楽曲「One Heart」を披