【BitSummit the 13th】 開催期間：7月18日～20日 一般公開：10時～17時 会場：みやこめっせ（京都市勧業館） 入場料： 一般/大学生 前売り券：2,000円当日券：2,200円 中・高校生 1,000円 当日券：1,200円 小学生以下 無料 松竹は、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSum