◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（２９日、ウィスコンシン州・エリンヒルズ＝６８２９ヤード、パー７２）メジャー第２戦が開幕し、２週連続優勝を狙う岩井千怜（ちさと、ホンダ）は５バーディー、２ボギーの３アンダー６９で回り、首位と１打差の７位につけた。前週のリビエラマヤオープン（メキシコ）で米ツアー初優勝を飾った岩井千は、出だし１番でいきなりボギー。それでも、２番で約