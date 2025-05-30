◆プロボクシングバンタム級１０回戦那須川天心―ビクトル・サンティリャン（６月８日、東京・有明コロシアム）ＷＢＣバンタム級１位、ＷＢＡ＆ＷＢＯ２位、ＩＢＦ４位の那須川天心（２６）＝帝拳＝が３０日、都内の所属ジムで、ＷＢＡ６位ビクトル・サンティリャン（２９）＝ドミニカ＝との世界前哨戦へ向けた練習を公開した。元ＩＢＯ、元ＷＢＯ北米スーパーバンタム級王者のエリック・ロブレス・アヤラ（２５）＝メキシ