トーホーの取引先で構成するトーホー会は5月13日、横浜市で「第15回通常総会」を開催し、会員企業112社から273人が出席した。冒頭、久野貴久会長（日清オイリオグループ社長）は「トーホーは4月から古賀会長、奥野社長という新たな経営体制になり、昨年度からはスタートした新中期経営計画を着実に進めている。26年1月期は売上高過去最高の2530億円を目標としており売上高3000億円の達成も視野に入っている。われわれ、会員各社は