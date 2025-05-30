サントリー食品インターナショナルは「サントリー天然水」初の冷凍商品「サントリー天然水 冷凍PET」を4月1日に新発売してブランド接点拡大に挑む。取材に応じた佐藤匡ブランドマーケティング本部課長は「ミネラルウォーター市場が拡大しており、若年層を中心に新しいユーザーがどんどん市場に流入してきていることから、ブランドとしてもお客様との接点を増やしていくのが王道だと考えた」と語る。ニーズを探るチャレンジ商品の位