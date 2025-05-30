オリーブビーチ香川・小豆島町5月29日 香川県の小豆島の子どもたちが29日、タケノコメバルの稚魚を放流しました。 （園児たち）「大きくなってね！」 小豆島町のせいけんじこども園の園児がタケノコメバルの稚魚約1500匹を海岸に放流しました。 瀬戸内海の魚は環境の変化などの影響で、この50年で3分の1に減っています。地域の人たちの海の資源を守る意識を高めようと、香川県と香川県地区小型船安