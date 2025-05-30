¸µAKB48¡¿SKE48»³ÆâÎëÍö¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶¥µ»¥´¥ë¥Õ¤Î¥¯¥é¥ÖÂÐ¹³Àï¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö´ØÅì½÷»Ò¶æ³ÚÉôÂÐ¹³Àï»³Íü¸©Í½Áª¡£¥ì¥¤¥¯ÁêÌÏ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¡Ö100Ì¾°Ê¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Î¶¥µ»¡£¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ê°Ì¶ÛÄ¥¤·¡¢¶¥µ»¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ë¡¢¶æ³ÚÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¶¯¤µ¤È·ëÂ«ÎÏ¡¢¥ì¥¤¥¯ÁêÌÏ°¦¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±