4度目となる外国公式訪問として、6月4日からブラジルを訪れる佳子さま。今年は、日本との外交関係樹立130周年の節目を迎え、また「日本ブラジル友好交流年」にあたり、ブラジル政府から招待を受けていたという。外交関係樹立120周年の2015年には秋篠宮ご夫妻が、日本人ブラジル移住110周年の2018年には姉の眞子さんが訪問しているが、皇室の方々は古くからブラジルに移住した日系人に心を寄せられてきた。「20世紀初頭に移民が始ま