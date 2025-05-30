今年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、大手芸能プロ「ホリプロ」に所属してフリーに転身した中川安奈アナウンサーが２９日、読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」に出演。鋼のメンタルでがっつり爪痕を残した。この日は黒いキャミソールが透けてみえる、体のラインがくっきり浮かび上がるベージュのリブニットに、ヒザ上から下が網状で透けている黒いロングスカート。早速、大沢あかねから「ノビノビしてますよ、こんな