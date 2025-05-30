CyberJapan Dancersの渡辺加和さんが自身のインスタグラムで、マレーシアでの生活を始めた模様を投稿しています。【写真を見る】【渡辺加和】マレーシア生活でハッピー動画 “子どもにやさしい” “たくさんの文化” 【CYBERJAPAN DANCERS】渡辺さんは「マレーシアに来てからの我が家です」として、数多くの写真や動画を投稿しています。 「1. ベビーベッドをGETして手で持って帰ってきた移住初日」「2. 大雑把な説明書とに