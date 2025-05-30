Atsuko Aoyama［東京３０日ロイター］ - 午後３時のドル／円は１４３円後半と、前日ニューヨーク市場の終盤から小幅にドル安／円高の水準で推移している。米国の関税差し止めの一時停止や軟調な経済指標が重しとなり、ドルは一時１４３円半ばまで売られた。ドルは予想を下回る結果となった米経済指標などから売られた海外の流れを引き継ぎ、東京市場でも上値の重い展開が続いた。午前中は朝方の１４４円前半から徐々に水準