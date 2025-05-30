ヒロインを演じるNHK連続テレビ小説『あんぱん』が好調の今田美桜。5月29日に放送された第44回は、平均世帯視聴率16.3％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）をマークした。5月26日に、同局のドキュメンタリー番組『100カメ』で撮影現場への密着が放送されたこともあり、このところ視聴率は上昇傾向にある。「以前から続く人気が、CMオファーにもいい影響を与えています。2025年になってからも、キリンビール、コーセー、タウンワ