【スイス】 KOFスイス先行指数（5月）16:00 予想98.5前回97.1 【トルコ】 雇用統計（4月）16:00 予想N/A前回7.9%（失業率) 実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）16:00 予想2.4%前回3.0%（前年比) 【インド】 実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）19:30 予想6.7%前回6.2%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏マネーサプライM3（4月）17:00 予想3.6%前回3.6%（前年比) ド