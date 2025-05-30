テクニカルポイントドルカナダ、緩やかな下降トレンドが継続 1.4162一目均衡表・雲（上限） 1.4156100日移動平均 1.4030200日移動平均 1.4024ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3989一目均衡表・雲（下限） 1.3971エンベロープ1%上限（10日間） 1.387021日移動平均 1.3851一目均衡表・基準線 1.383310日移動平均 1.3827一目均衡表・転換線 1.3819現値 1.3715ボリンジ