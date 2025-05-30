一時143円44銭までドル安円高、その後少し戻してもみ合い＝東京為替概況 午前中は円高が優勢となった。昨日の市場で東京市場での146円20銭台から143円90銭台まで下げたドル円は、少し戻して144円20銭前後で朝の取引を迎えると、米貿易裁判所が違法とした解放の日関税に代わるプランBをトランプ陣営が準備との報道もあって再びドル売りが強まり、143円44銭まで売りが出た。朝の東京都区部消費者物価指数(生鮮除くコア）