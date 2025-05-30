一迅社のWEBマンガ誌「comic LAKE」にて連載の『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜』(漫画：白梅ナズナ／原作：まきぶろ／キャラクター原案：紫 真依)が、5月30日更新分で完結を迎えた。『悪役令嬢の中の人』プロトタイプビジュアルまた、ノベル『悪役令嬢の中の人』およびコミカライズ版『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜』を原作としたアニ