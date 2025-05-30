日本製鉄は、2029年度までに、国内3か所の製鉄所で、電気の熱で溶かして鉄を作る「電炉」を導入するとして、合わせて8687億円の投資計画を発表しました。具体的には、兵庫県姫路市と山口県周南市、福岡県北九州市にある製鉄所で、生産能力は年間290万トンを見込んでいるということです。この導入により、二酸化炭素の排出量の大幅な削減効果が見込まれるため、政府は、脱炭素社会の実現に向けた支援事業として、最大で2514億円を補