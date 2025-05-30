5月30日、B1のファイティングイーグルス名古屋は、川辺泰三ヘッドコーチが6月30日をもって退団することを発表した。 現在43歳の川辺HCは、当時JBLの三菱電機ダイヤモンドドルフィンズからプロキャリアをスタートし、2013－014シーズンまでbjリーグでプレー。2017年からFE名古屋の指揮を執り。2021－22シーズンにはクラブをB2優勝に導きB1に押し上げた。その後も堅固