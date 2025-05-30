ヤガミが後場終盤になって急伸しストップ高の３４２５円に買われている。午後３時ごろに発表した２６年４月期の配当予想を前期比７８円増の２５２円としたことが好感されている。なお、連結業績予想は、売上高１０５億５０００万円（前期比３．０％減）、営業利益１９億１０００万円（同１．９％減）を見込む。 出所：MINKABU PRESS