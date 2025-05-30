ナトコ [東証Ｓ] が5月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期第2四半期累計(24年11月-25年4月)の連結経常利益は前年同期比0.7％減の5.3億円となり、従来の3.3％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の15億円に対する進捗率は35.9％にとどまり、5年平均の41.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.2％増の9.