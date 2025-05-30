フジパンの人気キャラクター「ネオバタくん」と、ベルメゾンの定期お届けサービス「月刊ちょこちょこ」がコラボレーション。初のコラボグッズとなるチケットホルダーとミニノート、消しゴムの3点セットが発売されています！ ベルメゾン 定期お届けサービス「月刊ちょこちょこ」フジパン「ネオバタくん」コラボレーショングッズ  発売日：2025年5月30日（金）午前9時頃価格：490円(税込)セット内容：チケットホルダ