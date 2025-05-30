社会問題となっている「オンラインカジノ」の規制強化に向けた法律の改正案が先ほど、衆議院・内閣委員会で与野党の賛成多数で可決されました。芸能界やスポーツ界にも広がり、社会問題化している違法な「オンラインカジノ」をめぐり自民・公明の与党と立憲民主の3党は規制強化に向けて「ギャンブル等依存症対策基本法」の改正案を取りまとめました。改正案には、▼オンラインカジノサイトの開設禁止や▼広告やSNSなどを通じたサイ