厚生労働省は30日、全国約3千の定点医療機関から19〜25日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が3229人で、1医療機関当たり0.84人だったと発表した。前週比0.88倍と減少した。1人を下回るのは3週連続。1医療機関当たりの感染者数が多かったのは、沖縄1.93人、京都府1.57人、長野1.37人。少なかったのは宮崎0.25人、大分0.31人、香川0.40人などだった。