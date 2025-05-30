ＴＷＩＣＥのナヨンが３０日、いきものがかりの「気まぐれロマンティック」のカバー楽曲を配信リリースした。ＴＷＩＣＥの公式ＳＮＳはこの日「ＮＡＹＥＯＮ＜ＫｉｍａｇｕｒｅＲｏｍａｎｔｉｃ＞Ｒｅｌｅａｓｅｄ」と投稿し、各種音源リンクのＵＲＬを記載している。該当曲をリリースすることになったのは今年２月、ナヨンが日本テレビ主催のコンサート「ＢＥＡＴＡＸＶＯＬ．５」にソロで出演した際、披露したこ