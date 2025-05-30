30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数217と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、カラダノート、ヘリオス、アイズ、アライドアーキテクツなど6銘柄がストップ高。ＬｉｓＢ、ユカリア、ＴＥＮＴＩＡＬ、デジタルグリッド、テックファームホールディングスなど33銘柄は年初来高値を更新。売れるネット広告社グループ、オキサイド
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 父が娘と行為「入った」笑う母
- 2. 小室眞子さん 第一子出産を発表
- 3. 田中圭と知人が「ヤッた」告白
- 4. プーチン氏が安倍昭恵氏と面会
- 5. 懲役25年求刑 被告「 びっくり」
- 6. 大腸がん前兆か 3つの初期症状
- 7. てんちむに「誰の子?」最悪展開
- 8. 「無礼者」斎藤知事の会見で怒号
- 9. 西内まりや姉 警察連行されたか
- 10. 堀北さん 周囲が明かした近況
- 1. 父が娘と行為「入った」笑う母
- 2. 小室眞子さん 第一子出産を発表
- 3. プーチン氏が安倍昭恵氏と面会
- 4. 懲役25年求刑 被告「 びっくり」
- 5. トム 親日家となった意外な理由
- 6. 「おい待てよ、ひながいる」ツバメ 砺波で解体予定の家屋で発見 工事中断
- 7. 容態急変 マダニにかまれ死亡
- 8. ラウワンで迷惑行為 厳しい今後
- 9. 男性が溺死か 島から本土へ泳ぐ?
- 10. 天台宗の性加害 報道陣も呆れる
- 1. 生活費月5万円 子育てママの絶望
- 2. 玉木氏 進次郎氏人気に焦ったか
- 3. コース完食に5時間 人気の理由
- 4. なめるな 進次郎氏視察に批判も
- 5. 佳子さまと極秘密会をする可能性
- 6. 進次郎氏「現金給付が一番早い」
- 7. 「令和のコメ騒動」に便乗か
- 8. 古い備蓄米を試食「どれも美味」
- 9. LINEのセキュリティ 落とし穴5選
- 10. 葬送の昭恵 古市氏2ショット公開
- 11. 群馬・上野村議補選、立候補者なく欠員１のまま…報酬アップしても「それだけでは生活できない」
- 12. ふるさと納税ついに改悪「急げ」
- 13. 「眞子さんの出産」後見人が言及
- 14. 「侮辱的」玉木氏発言を批判
- 15. 玉木氏 物議発言めぐり長文投稿
- 16. 日本語で会談「歴史に残る」 首相、モンテネグロ首脳に
- 17. また出た！国民民主党の“二枚舌”…年金修正法案に「財源が示されていない」どの口が？
- 18. 「放送業界全体の問題だ」自民党、民放連会長に“フジテレビ問題”今後の対応策をただす
- 19. 維新、第３号被保険者の段階的廃止など提言書…自公と立民の年金改革関連法案の修正案に反対方針
- 20. 日本の立場に全く変更ないと首相
- 1. 「ハリボー」から大麻検出か 蘭
- 2. マスク氏離脱で DOGE消滅危機か
- 3. 「トップガン」遊園地が建設へ
- 4. プーチン氏 昭恵夫人に異例待遇
- 5. 米俳優 エド・ゲイルさん死去
- 6. ネタニヤフ首相 停戦案受け入れ
- 7. ハーバード大留学生に危機迫る
- 8. トランプ政権下の米生活 実態は
- 9. 劇場版「コナン」脚本家の望み
- 10. 韓国YouTuberが死去 4年後も
- 1. 極秘裏に10万円の現金給付検討か
- 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 3. ドコモ解約は大損 新プラン解説
- 4. 45歳冷酷妻 180日後に衝撃の結末
- 5. 三原氏知らない 少子化根本原因
- 6. Switch2 転売対策も「高額」横行
- 7. 「パピコ」専用セーターが登場
- 8. 「あんぱん」主人公は不人気?
- 9. 自動車税 滞納したらどうなる
- 10. 元勝ち組が「非正規」選んだ理由
- 1. LINEリアクション 全絵文字対応
- 2. 通知多すぎる 公式LINE削除方法
- 3. 「PS5 Pro」過去最安のセール
- 4. 「AQUOS R10」発表 速攻レビュー
- 5. Amazon PS5やAppleがセール対象
- 6. 快適な歩き心地のニューバランスが最大39％OFFに【Amazon スマイルSALE】
- 7. スマホの正しいバッテリー管理法
- 8. Amazon 人気の飲料が最大45%OFF
- 9. フォームローラー講習の衝撃体験
- 10. TikTokで流行 口塞ぎ寝るに警鐘
- 1. 巨人・丸に「広島復帰」説か
- 2. マエケン苦境 別居中の妻の現在
- 3. 照ノ富士 元白鵬に「辞めれば」
- 4. 宮城野親方 協会に退職届を提出
- 5. U-20W杯の「死の組」に世界騒然
- 6. 7.8%の超難関 大谷が記録挑戦か
- 7. ボクシング重岡銀次朗の容体判明
- 8. 「まじか…」まさかの降格に騒然
- 9. 乃木坂始球式でカオス状態に
- 10. 遠藤航の去就コメントに韓国驚愕
- 1. 田中圭と知人が「ヤッた」告白
- 2. てんちむに「誰の子?」最悪展開
- 3. 「無礼者」斎藤知事の会見で怒号
- 4. 西内まりや姉 警察連行されたか
- 5. 堀北さん 周囲が明かした近況
- 6. 76歳ライダー俳優とついに電撃婚
- 7. 怒り…鈴木砂羽の告発文に再注目
- 8. さらば森田 給料3等分にするワケ
- 9. 頼むから…明菜にファン悲鳴の訳
- 10. 最強のヤバいお弁当箱を見つけた
- 1. 織田信成と授かり婚でバッシング
- 2. コンビニ食が日常 医者から警告
- 3. 「うまトマ」レギュラー化に歓喜
- 4. ほんと素敵 佳子さま着用で話題
- 5. 絶縁状に隠された女友達の痛み
- 6. セザンヌ新作は手放せくなる予感
- 7. しまむらマニアが絶賛する注目T
- 8. 「家族ごっこ」?不倫現場の真相
- 9. 熟年夫婦の悩み? 脱おじおば提案
- 10. 大阪・関西万博“ミャクミャクのカップ麺ストッパー”が登場！ 3分計れる砂時計付き