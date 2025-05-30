30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数217と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、カラダノート、ヘリオス、アイズ、アライドアーキテクツなど6銘柄がストップ高。ＬｉｓＢ、ユカリア、ＴＥＮＴＩＡＬ、デジタルグリッド、テックファームホールディングスなど33銘柄は年初来高値を更新。売れるネット広告社グループ、オキサイド