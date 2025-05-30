テレビ朝日の大下容子アナウンサーは1日、自身がMCを務める「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが29日（現地時間）にロシアのモスクワでプーチン大統領と面会したニュースを伝えた。昭恵さんとプーチン氏の面会は、ロシア大統領府の映像公開などで明らかになった。プーチン氏は、昭恵さんに大きな花束を渡した上で、安倍氏の首相在任中に27回会談したことを振り返