日本植物油協会は5月20日、東京・経団連会館で通常総会を開催した。役員体制では新妻一彦副会長の後任として塚越英行・昭和産業社長を選任した。総会後の懇親会であいさつした佐藤達也会長（J-オイルミルズ会長）は先般改正された食料・農業・農村基本法に触れ「米や麦、大豆、畜産物と並び、油脂類が国民生活に欠かせない特定食料に明記された。私ども植物油業界は食料安全保障の確保に極めて重要な役割を担っており、その責務を