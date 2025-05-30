ひかり味噌はそのままでもおいしく食べられる新しいタイプのクラフトみそ「CRAFT MISO 生糀」の限定醸造品「CRAFT MISO 生糀 Precious」（400g、税込み参考小売価格540円）を6月1日から発売する。同社公式通販と全国のスーパーマーケットなどを通じ、数量限定で販売する。「CRAFT MISO 生糀 Precious」は、北海道産大豆「ユキホマレ」、新潟県産米「コシヒカリ」、天日塩を使用する。「CRAFT MISO 生糀」のフレッシュでフルーティ