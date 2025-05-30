◇男子ゴルフツアー ミズノ・オープン（2025年5月30日岡山JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（7461ヤード、パー72））午前スタート組がプレーを終え、13位で出た伴真太郎（29＝米国）が65で回り通算11アンダーで首位に躍り出た。芹沢慈眼（25＝サンエツ工業）が67の通算10アンダーと伸ばして初日の5位から2位に浮上した。初日トップの今平周吾（32＝ロピア）は75とスコアを崩し、通算4アンダーの30位と順位を落としている。初