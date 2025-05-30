2024年3月16日に金沢〜敦賀間の北陸新幹線が開通し、新たな停車駅となった芦原温泉駅。そこから車で約20分という立地に昨年開業したのが、分散型宿泊施設「オーベルジュほまち 三國湊」である。【画像】分散型で宿泊するというあたらしい古民家の楽しみ方を提案する「オーベルジュほまち 三國湊」（写真8点）本施設は、江戸から明治時代に「北前船」の寄港地として栄えた福井県三國湊エリアの地域活性化を目的として誕生し、宿泊棟