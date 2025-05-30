5月30日は”ごみゼロの日！”気温が上がり、湿気も感じるこの時期。特に気になるのが「生ごみの臭い」です。【写真を見る】5月30日は”ごみゼロの日”ごみ袋の悪臭を防ぐのに入れると効果的なものは！？【ひるおび】”生ごみの臭い”対策は？掃除の専門家に話を聞いてみました。お掃除の錫村商店・YOUTUBE動画配信錫村総氏：新聞紙は生ごみの余計な水分を吸ってくれるので悪臭を防ぐには効果的警視庁によると生ごみを新聞紙で