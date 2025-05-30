大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2025（サンクス・ラブ・マンス 2025）」を開催中のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日（金）と5月31日（土）に、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」と初コラボレーションし、「サンクス・ラブ・マンス」出張イベントを開催。ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、エルモ、スヌーピーが登場し、ゲストと一緒にオ