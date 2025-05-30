「連ドラ主演でございます！ぜひ、観てやってください！」俳優の梅沢富美男(74)がインスタグラムを更新、テレビドラマの出演報告、ビジュアルに驚きの声が上がっている。連ドラ「浅草ラスボスおばあちゃん」(東海テレビ)主演が決まり、「ついに情報解禁です！74歳連ドラ主演でございます！『浅草ラスボスおばあちゃん』ぜひ、観てやってください！」とコメント。「#浅草ラスボスおばあちゃん#連ドラ#主演」のハッシュタグと