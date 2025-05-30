バドミントンの再春館製薬所は３０日、所属する女子ダブルスの志田千陽、松山奈未組が開催中のシンガポール・オープンとインドネシア・オープンを欠場すると発表した。松山については「腰に痛みがあり、治療に専念することとなりました」とし、志田については「変わらず元気に取り組んでおりますので御安心ください」とした。