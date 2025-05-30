◆第９２回日本ダービー・Ｇ１（６月１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、美浦トレセン皐月賞３着馬のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、Ｅダートコースで体をほぐすと、雨で重くなった坂路をしっかりとした脚取りで６７秒５―１６秒６で駆け上がった。手塚久調教師は「雰囲気はいいし、馬は絶好調。調教ゼッケンと同じ馬番だしいいんじゃないか」と外めの８枠１７番も意に