９月に開幕するサッカーのＵ―２０Ｗ杯の組み合わせ抽選が２９日、チリのサンティアゴで行われた。日本は１次リーグで開催国のチリ、エジプト、ニュージーランドと同じＡ組に決定。１次リーグは２４チームが６組に分かれて争い、各組上位２チームと、３位のうち成績上位４チームが決勝トーナメントに進む。大会は９月２７日〜１０月１９日で行われる。