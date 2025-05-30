B1のシーホース三河は5月30日、元澤誠と平寿哉と2025－26シーズンの契約継続に合意したことを発表。さらに、平とはU22枠での選手契約および、複数年契約に双方合意したと公示した。 兵庫県出身で現在24歳の元澤は、184センチ75キロのポイントガード。甲南高校から東海大学へと進学し、同大3年次の2021－22シーズンに練習生として西宮ストークスに入団すると、翌2022&#6529