米スタンフォード大学の研究者らが、帯状疱疹（HZ）ワクチンによる認知症予防効果を相次いで報告している。1報目は、英ウェールズの電子医療記録を利用し、HZワクチン（弱毒性の生ワクチン）接種の有無と認知症発症率を比較したもの。ウェールズでは2013年9月1日からHZワクチン接種プログラム（71〜80歳未満が対象）が実施されているが、接種対象者は1933年9月2日（基準日）以降に生まれた住民に限定され（接種可能期間は1年