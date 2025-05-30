ヤガミ [名証Ｍ] が5月30日後場(15:00)に決算を発表。25年4月期の連結経常利益は前の期比5.7％増の19.9億円に伸びたが、26年4月期は前期比2.1％減の19.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を164円→174円(前の期は161円)に増額し、今期も前期比78円増の252円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の6.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の1